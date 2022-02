Biler i sammenstød ved Stae: Kvinde kørt til sygehuset

STAE:To biler var mandag formiddag impliceret i et færdselsuheld på Halsvej mellem motorvej E45 og Stae.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller, at en mandlig bilist sandsynligvis har overset, at den forankørende bil bremsede ned for at foretage et sving. Begge biler var på vej i østlig retning.

- Han er så kørt op bagi den forankørende, siger vagtchefen.

Kvinden, der førte den påkørte bil er blevet kørt til tjek på sygehuset - hun er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade, lyder det fra vagtchefen.

En mandelig bilist overså tilsyneladende, at bilen foran bremsede ned. Foto: Kim Dahl Hansen

Uheldet medførte en del oprydningsarbejde og vejen blev spærret. Foto: Kim Dahl Hansen

Politiet fik en anmeldelse om sammenstødet klokken 09.44, hvor både politi og ambulancer blev sendt til stedet.

Uheldet medførte en del oprydningsarbejde, og politiet foreslår trafikanter at finde alternative veje.