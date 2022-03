Det gik galt ved McDonald's: Biler og lygtepæl fik skader

NØRRESUNDBY:To personbiler stødte sent onsdag aften sammen i det store vejkryds Forbindelsesvejen-Hjørringvej nær McDonald's i Nørresundby.

Nordjyllands Politi fik melding om trafikuheldet kort før kl. 22.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen skete uheldet muligvis fordi der blev kørt over for gult eller rødt lys. En af personbilerne ramte ind i siden af den anden personbil, og derefter ramte en af bilerne ind i en lygtepæl.

Vidner har oplyst, at der blev sendt flere ambulancer til stedet, men efter de oplysninger politiet har, kom ingen personer noget alvorligt til ved trafikuheldet.

Teknikere måtte tilkaldes for at sikre, at lysreguleringen virkede efter påkørslen af en stander, oplyser politiet.