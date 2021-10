Bilist kørte galt og rullede rundt - så gik han sin vej

AALBORG:25 minutter før torsdag blev til fredag, ringede en bilist til alarmcentralen. Han havde netop set en anden bil forulykke på motorvej E45 i nordgående retning ved Øster Uttrup Vej, Aalborg.

Den forulykkede bil havde ramt et skilt og rullede rundt, inden den landede på alle fire hjul igen.

Så steg føreren ud - og gik sin vej.

Anmelderen kunne fortælle, at bilisten var gået op ad frakørslen.

En politipatrulje blev sendt afsted og kunne konstatere, at der var sket større skade på personbilen, og at der ganske rigtigt ikke var en fører i nærheden. Til gengæld kunne anmelderen give et signalement af ham, så betjentene havde mulighed for at lede efter ham.

Et par timer senere lykkedes det så at finde manden. Ifølge vagtchef Jess Falberg blev han taget med til en blodprøve, som skal vise, om han var påvirket af alkohol, da han kørte galt.

Vejdirektoratet oplyser, at det højre spor var spærret kortvarigt, mens der blev ryddet op efter solouheldet.