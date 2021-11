Bilist kørte ind i cyklist i Vejgaard

AALBORG:Fredag ved middagtid blev en 24-årig kvinde kørt ned på Hadsundvej, da en bilist ikke overholdt sin vigepligt i et venstresving. Det fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Uheldet skete i krydset Hadsundvej/Doravej, hvor bilisten, en 63-årig mand, svingede til venstre ind på Doravej. Cyklisten kørte på cykelstien imod bilisten, men han overså hende under svingningen, og ramte cyklen, så den væltede.

En patrulje fra Nordjyllands Politi blev kaldt til stedet for at udrede de nærmere omstændigheder, mens kvinden blev kørt til hospitalet til kontrol for at sikre, at hun ikke var kommet alvorligt til skade.

Bilisten bliver nu sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, oplyser Mads Hessellund.