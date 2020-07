Bilist kørte ind i træ: Stak af fra uheldsstedet

AALBORG:Det var muligvis for høj fart, der var skyld i, at en yngre mand ved 01.30-tiden natten til mandag kørte ind i et træ i T-krydset Skelagervej-Hasserisvej i Aalborg.

- Det kan også være andre årsager til uheldet. Det ved vi ikke, for føreren af bilen stak af fra uheldsstedet, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen om uheldet kom fra en beboer på Skelagervej. Den yngre bilist var angiveligt kommet kørende ad Hasserisvej, men var fortsat ligeud over Skelagervej i T-krydset og var ramlet ind i et vejtræ på den modsatte side af Skelagervej.

Et vidne havde hørt braget fra uheldet og set en yngre mand løbe væk fra stedet ad Hasserisvej. Den unge mand beskrives som 180 centimeter høj iført hvid hættetrøje og mørke bukser.

Bilen er i øvrigt afmeldt hos Motorstyrelsen.

- Så om der er tale om en stjålet bil, eller bilen er handlet indenfor få uger og derfor under omregistrering, det ved vi ikke. Men vi vil meget gerne høre fra den unge mand eller fra vidner, der måtte have set den unge mand løbe væk fra uheldsstedet, siger vagtchefen.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.