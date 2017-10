Bilist måtte hjælpes ud efter sammenstød

AALBORG: To personbiler stødte tirsdag aften sammen på Vesterbro i Aalborg nær Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Et vidne fortæller, at en af bilisterne - en mand - klagede over rygsmerter efter biluheldet, og redningsfolk måtte hjælpe ham ud af køretøjet, hvorefter han med ambulance blev kørt til skadestuen.

Begge biler fik store buler ved trafikuheldet, der skete omkring kl. 18.15, og oprydningen efter uheldet skabte lidt trafikale problemer.

Årsagen til uheldet var angiveligt, at en af bilisterne var kørt frem for rødt lys, ifølge vidnet.