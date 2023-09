Bilist midt i Aalborg steg ud for at slå en kvinde i hovedet

Hvad der søndag aften fik en mand til - midt i Aalborg - at stige ud af sin bil, for at slå en kvindelig passager i en anden bil, er ukendt, men politiet vurderer, at manden kan være påvirket.

Anmeldelsen kom til Nordjyllands Politi klokken 18.55.

-Anmeldelsen går på, at en bilist, der holder i et kryds på Vesterbro, er steget ud af sin bil, gået hen til bilen, der holder bagved og igennem sideruden har slået kvinden på passagersæde i hovedet med et knytnæveslag, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Om manden har slået andre eller været til gene for andre i trafikken vides ikke, fortæller Jesper Sørensen.

Manden, der anmeldte episoden til politiet, havde både udseendet på bilen og kunne oplyse nummerpladen. Derfor lykkes det en politipatrulje at standse bilen ved Nibe, omkring klokken 20.30.

- Vi skal have manden afhørt og have hans forklaring, men som det lyder fra patruljen, der stoppede manden, skal han også testes for alkohol og stoffer, siger Jesper Sørensen, der dermed ikke kan sige, hvad manden bliver sigtet for.

- Men en sigtelse for vold slipper han nok ikke for, siger han.