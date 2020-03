To uheld: Bilist påkørte cyklist - og to køretøjer stødte sammen

NORDJYLLAND:En 46-årig mandlig cyklist blev påkørt af en bil i Vestbjerg tirsdag formiddag. Uheldet skete omkring kl. 10.15 ved Hjørring Landevej-Bakmøllevej.

Bilisten - en 42-årig mand fra Aalborg - overså tilsyneladende cyklisten.

Cyklisten skulle ikke være kommet noget alvorligt til, men havde nakkesmerter efter uheldet og blev derfor bragt til tjek på skadetuen, oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Halvanden time senere, omkring kl. 11.50, skete et andet trafikuheld på Hurupvej nær Solbjerg øst for Terndrup.

Et landbrugskøretøj skulle svinge til venstre ind på en mark ved Ravnborgvej. En bagvedkørende bil begyndte at overhale, men de to køretøjer stødte sammen. Ingen skulle dog være kommet noget alvorligt til, efter de oplysninger politiet har.