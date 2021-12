Bilist ramte cyklist: Stak af fra uheldet

AALBORG:En cyklist blev onsdag ved middagstid - helt præcist kom anmeldelsen klokken 12.04 - kørt ned i krydset Karolinelundsvej/Sønderbro.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Cyklisten blev ramt af en hvid varevogn, der svingede til højre - og hvor chaufføren altså overså cyklisten, inden svinget blev sat i gang. Det er til gengæld også alt, hvad politiet lige nu ved om uheldet, så man er meget interesseret i at få eventuelle vidner til uheldet i tale.

Hvis man har set uheldet og kan bidrage med oplysninger, der kan finde frem til føreren af den hvide varevogn, så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 1-1-4.

Cyklisten blev efter uheldet kørt til kontrol på Aalborg Universitetshospital, idet hun klagede over at have ondt i det ene ben og fod.