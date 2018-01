Bilist stak af fra uheld - fældede lygtepæl

AALBORG: En mandlig bilist kørte fredag eftermiddag frontalt ind i en lygtepæl i krydset mellem Kastetvej og Badehusvej i Aalborg. Uheldet skete klokken 17.30 og skabte trafikale problemer i midten af Aalborg.

- En mandlig bilist kørte ad Kastetvej i en VW Golf, og ifølge vidner kørte han temmelig hasarderet, og lavede blandt andet nogle risikable overhalinger, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

I krydset mellem Kastetvej og Badehusvej gik det galt, og bilisten torpederede en lygtepæl, som lagde sig på tværs af vejen.

Efter uheldet stak bilisten af, og politiet leder nu efter ham.

- Men vi har en mistanke om, hvem han er, siger vagtchefen.

Uheldet betød, at det trafikerede kryds måtte spærres af i nogle timer.

- Det tog lidt tid, inden vi fik trafikken dirigeret ad andre veje, og fik busserne omlagt. Desuden måtte vi have hjælp til at håndtere strømmen, og redningsberedskabet måtte tilkaldes for at skære lygtepælen op, siger Per Jørgensen.

Kort før klokken 20 blev vejen genåbnet.