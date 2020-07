Bilist torpederede trafiklys og løb fra stedet

AALBORG:Lørdag klokken 9.15 torpederede en bilist en lygtepæl og et trafiklys. Herefter stak han af fra stedet. Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Solouheldet skete i krydset Hobrovej-Ny Nibevej i Aalborg. Her kom bilisten kørende ad Hobrovej mod nord. I krydset mistede han herredømmet over bilen og kørte direkte ind i både lysmast og trafiklys, som blev lagt ned.

Alt lys i trafiksignalerne gik ud, hvilket gav udfordringer for trafikken. En reparatør blev tilkaldt for at udbedre skaderne.

Føreren af ulykkesbilen var uskadt men løb fra stedet.

- Med vidners hjælp blev han fundet på den nærliggende K. Christensens Vej, hvor han gemte sig bag en forretning, oplyser Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt og sigtet for sprit- og narkokørsel. Der er tale om en 36-årig mand fra Aalborg, som blev taget med til blodprøve og løsladt efter endt afhøring.