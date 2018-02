Bilist væltede rundt på motorvej

NØRRESUNDBY: Kombinationen af glat føre og dét, der kan vise sig at være en narkopåvirket bilist, var formentlig årsag til et trafikuheld natten til tirsdag.

Vagtchefen ved Nordjyllands Politi fortæller, at der kort efter klokken to kom en melding om, at en bilist var kørt galt på motorvej E39 umiddelbart nord for Nørresundby. Bilen var trillet rundt, og politi og ambulance hastede til uheldsstedet.

Bilens fører var en yngre mand, som ikke kom til skade ved uheldet.

- Men han blev taget med til en blodprøve, for der er mistanke om, at han var påvirket af narkotika, fortæller vagtchefen.

Uheldet medførte ikke større gener for den øvrige nattetrafik.