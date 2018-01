Bilist valgte forkert løgn - slap ikke for bøde

AALBORG: Man skal gøre sit forarbejde grundigt, hvis man skal lyve sig fra en bøde hos Nordjyllands Politi.

Onsdag aften blev en bilist standset af politiet på Boulevarden i Aalborg. Bilisten var forinden kørt ind i et område, hvor bilkørsel er forbudt. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Han stod altså til en bøde, og den ville han meget gerne slippe for, og i øvrigt havde han ikke noget kørekort. Derfor oplyste han cpr-nummeret på en kammerat.

Der var bare ét problem: Bilisten vidste ikke, at kammeraten var blevet varetægtsfængslet.

Det fandt betjentene hurtigt ud af ved at kontrollere cpr-nummeret. Så bilisten måtte erkende at have løjet. Han er nu sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for ikke at respektere skilte med indkørselsforbud.