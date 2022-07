Bilister på Limfjordsbroen gned sig i øjnene: Hva' fa'en?

AALBORG:Det er ikke det tidspunkt, trafikken er tættest på Limfjordsbroen.

Men de, der ved 4-tiden tirsdag morgen var i nærheden af det 89 år gamle forbindelsesled mellem Nørresundby og Aalborg, må alligevel have gnedet sig øjnene, for var det ikke lige et F16-jagerfly, der kom kørende der?

Jo. Det var det.

Det var dog ikke actionhelten Tom Cruise, der var tidligt oppe for at reklamere for sit seneste biografhit "Top Gun: Maverick". Det var derimod Tommy Thomsen fra Hjørring.

Egentlig skulle hans 23-årige søn Patrick have siddet i cockpittet, for det var faktisk ham, der havde vundet turen i en fotokonkurrence. Men da han var på ferie i Frankrig, sprang far Tommy til, da det pensionerede jagerfly tirsdag morgen blev trukket af en traktor fra Flyvestation Aalborg til forsvars- og garnisonsmuseet, hvor det skal stå sommeren over.

Han var ikke svær at overtale.

- Det er da noget, man aldrig nogensinde får lov at prøve igen, fortæller Tommy Thomsen. Nogle timer efter oplevelsen smiler han stadig fra øre til øre, mens han kører rundt og slår græs ved den skole i Hjørring, hvor han arbejder som pedel.

Tommy Thomsen var manden, der overtog sin søns præmie og fik en tur i F16-jagerflyet. Dog uden at gennembryde lydmuren. Foto: Air Transport Wing

- Bare det at se folk i ansigterne, da vi kørte hen over broen. Folk måbede - og jeg hilste da, som han gør i Top Gun. Det var sgu en oplevelse for livet, griner Tommy Thomsen.

Turen fra flyvestationen til garnisonsmuseet tog en god halv time. Flyet blev trukket af en traktor og havde også fået fjernet sine vinger, så lydmuren blev heller ikke gennembrudt.

- De havde også fjernet nøglen, så jeg ikke kunne starte flyet, fortæller den glade civilist med et glimt i øjet.

F16-jagerflyet har tjent det danske forsvar trofast siden 1980, hvor de første af i alt 77 af slagsen kom i operativ tjeneste herhjemme.

Danmark har besluttet, at F16-flyene skal erstattes af den ligeledes amerikansk udviklede F-35 Joint Strike Fighter. De første eksemplarer af det fly ventes at lande i Danmark i 2023.

