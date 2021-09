Bilister snuppes: Overholder ikke ny trafikregel

AALBORG:Det er ikke alle trafikanter, der har holdt ligegodt øje med de nye skilte og regler i Brandstrupsgade i det centrale Aalborg.

Tidligere har man kunnet køre tværs over Boulevarden, men i forbindelse med plusbus-projektet blev det 1. juli forbudt, medmindre der var tale om varekørsel.

Det har betydet bøder for en række trafikanter, fortæller politikommissær Thomas Ottesen, der er leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi.

Siden 1. juli har politiet skrevet over 60 bøder på 1500 kr. til trafikanter i Brandstrupsgade for ikke at overholde skiltningen.

Bilister må til gengæld heller ikke køre den anden vej; ind ad Brandstrupsgade fra Vingårdsgade eller Boulevarden. Foto: Katrine Schousboe Laursen

Men selvom mere end 60 bøder kan lyde som en del, så er det ikke mange i forhold til mængden af trafik, fortæller Thomas Ottesen.

- Så man kan sige, problemet ikke er enormt. Ikke desto mindre er det et problem, for når der kommer anmeldelser på trafikale problemer, det generer den øvrige trafik, buskørslen, arbejderne eller den bløde trafik, så er det klart, så er det jo et problem. Men der er ikke mig bekendt nogen helt store ulykker eller noget, der er gået helt bananas. Det, håber jeg da, er fordi, vi viser flaget dernede en gang i mellem.

Ifølge politikommissæren har Brandstrupsgade ikke været noget særligt indsatsområde. Det har været prioriteret lige så højt som andre indsatser. Men det er helt sikkert, politiet vender tilbage.

- Selvfølgelig gør vi det. Når der er grundlag for vores tilstedeværelse, og det er der i det øjeblik, der bliver skrevet bøder, og vi kan se, det er et gentagende problem, så vil vi også være til stede. Det er ikke sikkert, vi kommer det 100 procent til livs, men vi vil gøre en indsats for det i hvert fald.