Bilister troede, der var gratis parkering: Fik alligevel afgift stukket i ruden

AALBORG:I området omkring Østre Havnegade i Aalborg er det småt med parkeringspladser - i hvert fald de gratis. De fleste af områdets parkeringspladser er tidsbegrænsede pladser på en time. Dog har der været en enkelt strækning ved siden af en byggeplads på Østre Havnegade, hvor bilisterne i et par måneder frit har kunnet parkere, men det er slut nu.

- Der har i et stykke tid været omkring 15 gratis parkeringspladser, men i sidste uge blev der pludselig sat et skilt op, og pladserne blev også til tidsbegrænsede pladser på en time, siger Henrik Abel Larsen, der selv bo i området.

Det er EuroPark, der har ansvaret for parkeringen og uddeling af parkeringsafgifter i området omkring Østre Havnegade, og derfor er det også dem, som har sat skiltene op. Ifølge Henrik Abel Larsen var EuroPark hurtig til at sende en parkeringsvagt ud, da skiltene var sat op.

- Da skiltene kom op, gik der ikke lang tid før, at bilerne, der holdt parkeret på pladsen, havde fået bøder. Det gjorde mig lidt harm, fordi vi, der bor her, i forvejen kæmper med at finde en parkeringsplads, siger Henrik Abel Larsen.

Reglerne er overholdt

I et skriftligt svar til NORDJYSKE forklarer Apcoa Parking, der driver EuroPark, at parkeringsreglerne i området er overholdt:

- Vi kan oplyse, at det er et p-område, som vi har udført kontrol på i længere tid. Vi kan videre oplyse, at parkeringsreglerne ikke er blevet ændret, men der er blevet nedtaget et afspærring/hegn ind til en byggeplads, hvor der var skiltet med parkering forbudt. I forbindelse med, at afspærringen/hegnet er blevet taget ned, har vi sat ekstra skilte op med de parkeringsregler, der gælder for p-området, således at der er let adgang til at se reglerne for parkering, og vi overholder lovgivningen for skiltning, understreges det.

Samtidig påpeger Apcoa Parking, at bilisterne skal passere et indkørselsskilt med gældende parkeringsregler, når de kører ind i området. Skiltet har hele tiden stået der.