Biljagt gennem Aalborg: Narkopåvirket bilist forsøgte at stikke af

AALBORG:Nordjyllands Politi måtte natten til onsdag have flere patruljer ind i jagten på en 31-årig mandlig bilist, som i første omgang nægtede at standse i forbindelse med et tjek - og i anden omgang forsøgte at stikke af til fods.

- Vi fik klokken 02.26 en melding fra en hundepatrulje om et køretøj, som forsøgte at stikke af fra dem. Der blev sat flere patruljer ind for at få bragt køretøjet til standsning, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Bilisten stak af fra Over Kæret og endte med at standse bilen på Lundegårde ved Egnsplanvej.

- Han smed bilen ud i noget grus, og også herfra forsøgte han at stikke af. Han blev standset af en af vores hunde, oplyser vagtchefen.

Den 31-årige mand viste sig at være påvirket af narko. Han havde desuden narko på sig. Herudover kan han se frem til nogle sigtelser for overtrædelser af færdselsloven - herunder at køre til venstre for et helleanlæg.

Jess Falberg oplyser, at den 31-årige mand, som er bosat i Aalborg, er kendt for andre lovovertrædelser, blandt andet voldssager og overtrædelser af loven om euforiserende stoffer.