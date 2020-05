Vild biljagt: To unge mænd anholdt efter flugt

På Universitetsboulevarden forsøgte en patrulje at standse to unge mænd klokken 01.18 natten til mandag.

Men de to mænd havde andre planer og forsøgte at stikke af fra politiet, som måtte involvere flere patruljer for at forpurre den plan.

Det fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

På Hobrovej lagde politiet en sømmåtte ud, som flugtbilen påkørte og punkterede, men heller ikke det var i første omgang nok til at standse de to mænd.

På punkterede dæk fortsatte flugten til en parkeringsplads, hvor det dog endelig lykkedes politiet at få standset bilen og anholdt de to tyveårige mænd.

Føreren kan nu se frem til en sigtelse for at køre uden førerret og for at være narkopåvirket under kørslen.

Om passageren også ender med at blive sigtet, skal politiets efterforskning nu klarlægge.

Efterlyser vidne

I krydset mellem Prinsensgade og Vesterbro var flugtbilen tæt på at påkøre en rød bil, som kom kørende ad Prinsensgade.

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med føreren af bilen. Politiet kan kontaktes på 114.

De to mænd er fortsat anholdt.