Vild biljagt gennem Lille Vildmose - sådan endte den

NR. KONGERSLEV: En 33-årig mand fra Aalborg blev tirsdag eftermiddag anholdt efter en biljagt nær Nr. Kongerslev og ud mod Lille Vildmose. Det endte med, at den 33-åriges bil røg i grøften på Hegnsvej ved Lille Vildmose.

Manden sigtes for vild kørsel og for at have kørt i narkopåvirket tilstand.

Ifølge Nordjyllands Politi kørte flere politibiler efter den 33-årige, der i sin bil nåede op over 100 km/t på en vejstrækning, hvor hastighedsgrænsen var 40 km/t.

Så stor hastighedsoverskridelse - over dobbelt så hurtigt som fartgrænsen - betragtes som "vanvidskørsel". Derfor vil politiet konfiskere hans bil.

Under biljagten kom en politibilen op på siden af den 33-åriges bil, som endte i grøften. I den forbindelse fik politibilen mindre skrammer.

Ingen personer kom noget til, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Et øjenvidne har i Facebook-gruppen "Vild med Lille Vildmose" beskrevet, hvad han så: "Pulsen er tit i top i Lille Vildmose. Oplevede den “Vildeste” flugtbilist med Politiet i hælene i Mosen ved 14:00 tiden i dag. Jeg var næsten nede for enden af Grønvej (heldigvis i den lille smalle C1) hvor en ung billist kommer fra vest og kaster sin bil ind i svinget op ad Grønvej med Politiet i hælene med fuld udrykning. Heldigvis var jeg ikke nået lidt længere frem".

