Biljagt over 80 kilometer endte med at politiet skød mod stjålet varebil

To mænd fra Aalborg var onsdag centrum i et biltyveri, der begyndte og sluttede meget voldsomt i Viborg.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Andreas Bang Andersen, torsdag morgen.

- En varebil bliver stjålet fra Vognmagervej i Viborg klokken 9.45 onsdag formiddag og bliver eftersøgt i både vores egen politikreds og hos kollegaerne i Nordjylland, fortæller vagtchefen.

Senere på formiddagen bliver bilen spottet på en mindre vej i Aalborg, men en politipatrulje forsøger første gang at standse bilen i nærheden af Limfjordstunnelen - og herefter begynder en lang biljagt.

Bilen forsøger at flygte i sydgående retning på motorvej E45 med politibiler efter sig. Herefter af hovedvej 13 - tilbage mod Viborg - hvor flere politipatruljer slutter sig til biljagten.

Undervejs forsøger politiet flere gange på at stoppe varebilen ved køre foran og på siden af bilen og ved at bruge de såkaldte stopsticks - en slags sømmåtte - der punkterer bilens dæk - men alle forsøg mislykkes.

- Da bilen når vejen Skottenborg i det centrale Viborg, lykkes det at få bilen til at køre over en stopstick. Det får dog ikke bilen til at stoppe i første omgang - en betjent trækker dog tjenestepistolen og skyder to gange mod bilens bagdæk, hvilket får bilen til at stoppe, siger Andreas Bang Andersen.

I bilen er to mænd fra Aalborg, der bliver anholdt.

Anholdelsen sker klokken 13.03.

Den ene, en 28-årig mand, der var passager i bilen, er løsladt efter endt afhøring. Den anden, en 21-årig mand, der sad bag rattet, bliver torsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør i Viborg med krav om fængsling i fire uger.

- Han er som minimum sigtet for brugstyveri af varebilen, at udsætte andre for fare ved at køre meget hasarderet og så er han sigtet for en - meget - lang række brud på færdselsloven, siger Andreas Bang Andersen.

Midt- og Vestjyllands Politi søger nu vidner, der har oplevet mandens hasarderede kørsel.

Ingen personer kom til skade hverken under den voldsomme biljagt eller ved anholdelsen i Viborg.