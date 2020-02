Billedserie: Northern Winter Beat samlede Aalborg

Det var svært at finde ledige pladser, da min ledsager og jeg dukkede op i Budolfi Kirke i torsdags kort før kl. 20. Vi kom efter nørdede Jozef van Wissem, der blandt andet har lavet soundtracks til Jim Jarmusch film, og hans fingre dansede frem og tilbage over luttens strenge og skabte lange hypnotiske melankolske seancer, som man af og til blev revet ud af, når han med sin hårde og pudsigt insisterende stemme stemte i.

Ved siden af mig lukkede et ældre ægtepar begge øjnene under størstedelen af koncerten. På rækkerne foran og bag os kunne man finde gråhårede, unge og middelaldrende, kirken var stuvende fuld.

Det samme gjorde sig gældende på resten af festivalen, der i år var fyldt op, flere steder gik man forgæves. Men mere interessant er for mig at se den store spredning i alder og type, der kom efter punk, orgel, rock, metal. Lørdag aften kunne du endda få et glimt af Aalborgs borgmester i baren på Studenterhuset, jeg blev aldrig klar over, om han kom efter Michael Gira eller Psychotic Monks, men han så ud til at hygge sig.

Det er ingen hemmelighed, at jeg i de år, jeg har boet her, har undret mig over den manglende opbakning til det lokale koncertmiljø. Aldrig før har jeg været til så mange halvtomme koncerter med fede navne som her i Aalborg, men jeg skal love for, at Northern Winter Beat modbeviste reglen.

Det samme gør sig sikkert gældende til andre af byens festivaler, men tænk, hvis det ikke kun gjaldt få gange om året, men var spredt ud over hele året? Hvis man kunne gå ud hver fredag eller lørdag aften og blive suget ind i sådan en stemning og fællesskab. Koncerter er bare bedre, når der er nogen at dele det med. Kunne det være et fælles nytårsfortsæt - et lokalt medborgerligt nytårsfortsæt her på kanten af foråret?

En af Studenterhusets fotografer vendte heldigvis også kameraet væk fra scenen denne weekend. Her er, hvad han fangede.