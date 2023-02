Bilvask i Nordjylland: Fra gør-det-selv til luksusvask

Selvom årstiden byder på lunere grader, er der også både regn og blæst på programmet, og det kan godt volde lidt bøvl, hvis du er én af de mange nordjyder, der ønsker en strålende ren bil.

Men fortvivl ej!

I denne uge har Nordjyske nemlig besluttet at forkæle både bil og bilejere med tre forskellige bud på bilvaske i Nordjylland.

Gør-det-selv hos Washngo

Vi starter hos Washngo i Svenstrup, der beskriver sig selv som Danmarks største gør-det-selv vaskeanlæg. Her skal hænderne altså op af lommen, men først skal der købes poletter i en automat, og her opstår et temmelig afgørende spørgsmål: Hvor mange poletter skal jeg bruge?

Poletterne koster 25 kr. stykket og giver 3 minutter og 20 sekunders vasketid. Det ender med tre poletter for 75 kr. for at kunne bevare en konkurrencedygtig pris sammenlignet med de automatiske vaskehaller.

I vaskehallen findes to redskaber: En højtryksspuler og en børste med aktivt skum og varmt vand. Pulsen stiger straks, da poletterne bliver smidt i automaten, for ifølge en guide på væggen skal bilen både spules, sæbes ind, skylles ren, have voksbehandling og til sidst skylles efter med kalkfrit vand. Desværre udløb tiden inden sidste punkt, men bilen er alligevel blevet pæn og ren – der er dog ikke mulighed for at tørre den.

Trods et højt stressniveau tog det 25 minutter at vaske bilen. Hurtigere end derhjemme, men langsommere end vaskehallen – især F24. Til gengæld føles det mere grundigt end en automatisk vaskehal. Men det er nok en god idé at have vandtæt tøj på - lesson learned.

Wahsngo findes kun i Svenstrup, men det er et godt alternativ til dig, der gerne selv vil vaske bilen. Konkurrenten Wash World, som vi besøger senere i testen, har også tre Vask Selv-haller beliggende i Thisted, Nørresundby og Frederikshavn, så der er altså rig mulighed for at vaske bilen med håndkraft og professionelle redskaber nord for Aalborg.

Uanset hvilken Vask-Selv-hal du vælger, kræver konceptet dog lidt erfaring, hvis ikke det skal ende som en rimeligt stressende og dyr oplevelse.

Den økonomiske vask hos F24

Hos F24, som har 17 vaskehaller i Nordjylland, kan du for bare 59 kr. forkæle bilen med en lille vask, der inkluderer skum, hjulvask, en tur under børsten og tørring af bilen. Meget overraskende tager vasken kun seks minutter, og herefter står du med en nyvasket bil, der er klar til at cruise videre på de nordjyske landeveje. Det er både billigt og hurtigt.

Der var god tid til at køre ind i vaskehallen og forlade bilen, inden vasken gik i gang, så i modsætning til førnævnte er det her en mere rolig oplevelse. Hvis du ikke gider at stå ude i kulden, kan du også sagtens blive siddende og nyde showet inde i varmen.

Fælgene er altid lidt af en joker, og det er langt fra usandsynligt, at de stadig er beskidte, når du triller ud af vaskehallen. Og ganske rigtigt trængte både fælge og sidespejle stadig til en kærlig hånd, da vasken var afsluttet – og det til trods for, at de havde fået en tur med børste og sæbevand i forvaskområdet for at løsne det værste snavs. Vinduerne kunne godt have brugt lidt ekstra tørring, men det er klart, at man ikke kan nå det hele på bare seks minutter.

Den prisvenlige vask er uden tvivl et godt bud, hvis bilen har brug for en hurtig overhaling, og du er indstillet på, at resultatet er en nyvasket bil, som ikke er 100 procent pletfri.

Luksusvask hos Wash World

Den helt store tur bliver i Wash World, som har seks vaskehaller i Nordjylland. Her er der også et lille forvaskområde, hvor du kan klargøre bilen og benytte vaskehallens gratis plastikposer som beskyttelse på dine vinduesviskere – god stil!

Det ville være oplagt, at man også her tog en hurtig tur med vand og sæbe på fælgene, men der er hverken spand, børste eller klude til rådighed. Der er en vandhane, men det er de færreste, der kører rundt med en spand som fast inventar i bagagerummet.

Bilen skal have den helt store tur, så valget ender på vasken All Inclusive, som rummer stort set alle tænkelige elementer inden for bilvask. Prisen på 139 kr. inkluderer en såkaldt miljøvenlig bilvask med shampoo, tørring, børstevask, højtryksskyl, hjulvask, skyllevoks, sæsonskyl, undervognsskyl, polering, insektrens, affedtning, foam splash og ekstra tørring.

Det er meget nemt, og du sidder i bilen under hele seancen. Efter godt 10 minutter og et par gode radiosange er du ude på den anden side af vaskehallen. Det er meget bekvemt, og så er der altså bare noget hyggeligt over at sidde inde i en varm bil, imens de store børster gør det hårde arbejde.

Efter vasken er fælgene stadig semi-beskidte. Det kunne måske været undgået, hvis forvaskområdet havde været lidt bedre udstyret, men ellers er bilen skinnende ren og meget tør. Alt i alt en god og nem oplevelse med et skinnende rent resultat.

Den endelig konklusion

Hvis du er en ægte vaske-entusiast og ønsker et resultat, der er så godt som pletfrit, kan du med fordel rette blikket mod en af de mange Vask-Selv-haller i Nordjylland. Dog er denne løsning ikke den mest økonomiske og hurtige, så hvis du vil spare lidt tid og penge, kan du i stedet overveje en hurtig tur gennem en automatisk vaskehal, hvor du på blot få minutter kan få din bil renset, selvom resultatet måske ikke bliver helt perfekt.

Hvis du gerne vil forkæle din bil med lidt ekstra luksus, er der masser af luksusvaske at vælge imellem i de nordjyske vaskehaller. Men uanset hvilken type bilvask du vælger, bør du huske at give fælgene en ordentlig omgang sæbevand, inden du triller ind i hallen.