Biplyd i bilen skal forhindre høj fart ved skoler

AALBORG: En biplyd og tekst på telefonen skal forbedre trafiksikkerheden på skoleveje.

Derfor har Aalborg Kommune indgået et samarbejde med firmaet Saphe om en ny teknologi, som skal advare bilister på vejene i kommunen, hvis de kører for hurtigt og nærmer sig en skole.

Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen (S), ser frem til at sætte projektet i søen.

- Jeg tror bestemt på, at det her vil have en effekt. Jo flere, vi kan få til at sætte farten ned, jo bedre, siger han til DR Nordjylland.

Apparatet giver i dag kun føreren af bilen information om kødannelse og fartkontrol -men fremover skal den lille enhed altså også give lyd, når bilisten nærmer sig en aalborggensisk folkeskole.

- Vi tænker meget over, hvordan vi kan gøre det her på den bedste måde uden at forstyrre bilisterne, siger Freddy Sørensen, der er ejer af Saphe.

150.000 danske bilister kører i dag rundt med den lille enhed i bilen, og planen er at udvide det nye projekt til hele landet.

Også politiet er positivt stemt overfor den nye teknologi.

- Vores fokus på hastighed er at begrænse antallet af ulykker, kvæstede og dræbte i trafikken, og det kan det her nye system være med til. Den eneste bekymring er, at informationen og betjeningen af apparatet ikke må distrahere føreren, siger vicepolitiinspektør hos Rigspolitiet, Arne Martinsen til DR Nordjylland.

Teknologien skal nu afprøves, inden den kommer ud i bilerne.