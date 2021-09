Biskop: Lad være med at blande jer i kirkens indre anliggender

AALBORG:Der er ikke samklang mellem kirkelige kredse og de politikere, der fortsat pusler med planer om at indføre en overordnet kirkeforfatning.

Det blev understreget, da biskop Henning Toft Bro holdt landemodeberetning i Folkekirkens Hus i Aalborg fredag.

Det skete som led i det årlige Landemode i Aalborg, hvor præster fra Aalborg Stift først deltog i gudstjeneste i Budolfi Kirke og derefter gik til Folkekirkens Hus.

Vi har ikke brug for en kirkeforfatning, som vil omkalfatre magtbalancen i folkekirken Henning Toft Bro, biskop, Aalborg Stift

Biskop Henning Toft Bros landemodeberetning var hans 12. og sidste, da han går på pension til oktober, og beretningen indeholdt blandt andet kritiske ord om politikeres planer om en kirkeforfatning.

Han sagde:

- I begyndelsen af min embedsperiode fyldte den store debat om en kirkeforfatning rigtigt meget. Denne debat endte op i ingenting. Det begræder jeg ikke. Folkekirken har bedst af at blive styret fra neden. Det vil sige fra menigheden og fra menighedsråd, hvor al kirkeliv har sit udspring. Godt vi ikke fik en forfatning, som ville betyde, at de vigtigste beslutninger skulle tages af et landsdækkende organ. Det er kirken ikke tjent med.

Biskoppen tilføjede:

- Jeg ved godt, at tanken rumler nu igen. Flere politikere har udtalt sig om, at vi nu igen skal til at kigge på en kirkeforfatning - med den begrundelse, at kirken skal være herre i eget hus og ikke styres af politikerne. Det lyder fromt, men til det vil jeg bare sige: Så lad være med at blande jer i kirkens indre anliggender, politikere. Vi kan godt selv finde ud af det.

- Vi har ikke brug for en kirkeforfatning, som vil omkalfatre magtbalancen i folkekirken, og for mig at se ikke til det bedre, lød det fra den afgående biskop.

Landemodegudstjenesten i Budolfi Kirke i Aalborg fredag. Foto: Lars Horn/Baghuset

