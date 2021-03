Biskoppens overraskende brev: Jeg stopper

AALBORG:Biskop i Aalborg Stift Henning Toft Bro har i et brev til præster og menighedsråd erklæret, at han går på pension til oktober.

NORDJYSKE har set brevet, hvor biskoppen forklarer sin beslutning.

"Efter 36 år som præst i Folkekirken, hvoraf de godt 11 år har været som biskop over Aalborg Stift, har jeg besluttet, at gå på pension med udgangen af oktober 2021. Beslutningen har været undervejs i et par år, fordi min hustru og jeg vil gå på pension på samme tid", står der i brevet.

Henning Toft Bro er 64 år.

På Aalborg Stifts hjemmeside, skriver de, at der senere på året vil være bispevalg. Man ved endnu ikke, hvem der bliver kandidater. Stiften har en forventning om, at der vil være bispevielse i Aalborg Domkirke Budolfi 12. december 2021 klokken 14.