Bjuring: Vi er ikke tilfredse endnu

ISHOCKEY: Han havde svært ved at tørre smilet af ansigtet i minutterne efter sejren over Esbjerg i den syvende og afgørende semifinalekamp.

Aalborg Pirates-direktør Thomas Bjuring var stolt af sit hold, der vandt kampen 4-2 og serien med 4-3 i kampe.

- Vi har spillet en fantastisk semifinaleserie mod Esbjerg. De gjorde det svært for os, men jeg synes, vi var det bedste hold og at vi fortjener finalepladsen, storsmilede Thomas Bjuring efter tirsdagens sejr.

Han lagde dog ikke skjul på, at han tror på meget mere.

- Vi er ikke tilfredse endnu. Vi er i finalen og skal selvfølgelig gå efter guldet. Jeg tror også, vi har en rigtig god chance mod Herning. Nu har vi ikke hjemmebane i en eventuelt syvende kamp, men mit bud skal være, at vi napper den over seks kampe og altså tager guldet på hjemmebane. Det vil være fantastisk for vores projekt - og titlen vil i givet fald komme langt tidligere, end vi havde kalkuleret med.

Thomas Bjuring er samtidig glad for, at de mange hjemmekampe skæpper godt i klubkassen.

- Det siger sig selv, at det er positivt for vores økonomi. Nu kører vi med et budget, der er noget lavere end flere af de andre topklubber. Generelt er det vanskeligt at drive en professionel ishockeyklub i Danmark, og selv et DM-guld vil ikke betyde, at vi kan øge spillerbudgettet voldsomt. Men selvfølgelig vil det betyde noget, sagde han.