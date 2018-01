Blåbjerg: Det skal blive bedre

FODBOLD: Selvom det endte med en sejr på 3-2, da AaB fredag eftermiddag mødte japanske Shonan Bellmare i en testkamp på træningsbanerne ved Ayala Polo Club i San Roque, så var alt ikke lutter fryd og gammen.

Sejren blev først sikret, da japanerne i anden halvleg skiftede en del ud, og dermed også mistede noget af det momentum, de havde haft inden pausen. Og så selvfølgelig som følge af gode indskiftninger hos AaB, der satte spillere ind, der gjorde en forskel.

- Jeg skal ikke kunne sige, om det er en mental belastning eller en fysisk, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at det slet ikke var godt nok, det vi leverede i første halvleg. Vi er glade for, at vi viser god moral og kommer tilbage og henter en sejr, når vi er ende med 2-0. Men spillemæssigt kan det stadig blive meget bedre, siger venstrebacken Jakob Blåbjerg, der var en af de spillere, der havde størst problemer inden pausen.

Han glæder sig over, at holdet har fået godt gang i resultaterne her i opstartsfasen.

- Vi går jo altid efter at vinde alle fodboldkampe, så på den måde kan vi da i hvert fald bruge, at vi har vundet tre kampe i træk, siger Jakob Blåbjerg.