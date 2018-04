Blåbjerg: Glæder mig til at spille

FODBOLD: I efteråret fik Jakob Blåbjerg spilletid i 18 af AaB’s 19 kampe i Alka Superligaen, men i foråret er forsvarsspilleren røget på bænken, efter at AaB er gået fra tre til to centrale forsvarsspillere i startopstillingen.

Når AaB fredag aften gæster FC Nordsjælland, betyder karantæne til Jores Okore dog, at Blåbjerg har udsigt til spilletid i det centrale forsvar, men han har taget reserverollen med ophøjet ro.

- Jeg klør altid på til træning, og jeg glæder mig til at spille, men det drejer sig ikke om, at jeg nu personligt skal ud og vise en hel masse. Det handler om, at vi som hold får revancheret den indsats, som vi leverede i især i første halvleg mod Brøndby, siger Jakob Blåbjerg med henvisning til mandagens 0-3-nederlag hjemme på Aalborg Portland Park.

Han forventer dog en svær opgave i Farum fredag aften.

- FC Nordsjælland er nok det bedst spillende hold i ligaen, og især på hjemmebane har de været ekstremt stærke. De har nogle teknisk stærke spillere krydret med en masse hurtighed oppe foran, så man skal være oppe på tæerne mod dem, siger Jakob Blåbjerg.