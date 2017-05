Blåbjerg glæder sig til EM

Jakob Blåbjerg får muligheden for at slutte sæsonen på en mere positiv måde. Arkivfoto: Lars Pauli

AALBORG: Det har ikke været sjovt at være AaB-spiller i dette forår, hvor klubben er gået fra nederlag til nederlag, men to af spillerne i truppen får chancen for at slutte sæsonen på den god måde.

Både Jakob Blåbjerg og Frederik Børsting skal med til U21-EM i Polen - ligesom den tidligere AaB’er Lucas Andersen, der nu spiller i schweiziske Grasshoppers.

- Det bliver da fedt at få lov til at prøve endnu en slutrunde. OL var en kæmpestor oplevelse, og det er jeg sikker på, at EM også bliver, siger forsvarsspilleren.

- Alternativet var jo ferie, og det havde selvfølgelig også været dejligt. Men jo, jeg glæder mig helt vildt meget, selvom vi godt ved, at det bliver en meget svær turnering, siger han.

Ved EM i Polen er Danmark i gruppe med Italien, Tyskland og Tjekkiet, og EM markerer tredje gang i træk, at de danske ungdomsspillere har kvalificeret sig til en stor turnering.

Og det markerer altså også andet år på stribe, at Jakob Blåbjerg går glip af sommerferien, efter han sidste år var med til OL.

- Til gengæld kan man sige, at jeg her i foråret vel har haft de færreste skavanker at kæmpe med set over hele min seniorkarriere, så det kan godt være, at det er vejen frem bare at lade være med at holde ferie. Efter OL havde jeg en hård mental periode, men det kommer mig til gode nu, siger han.

U21-landsholdet samles fra 8. juni.