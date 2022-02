Black Eyed Peas fyrer op for vild 00'er fest på Nibe Festival

NIBE:Er du klar til at skråle med på megahits som Let's get it started, I’ve gotta feeling og Where is the love?

Så bliver du virkelig glad for at høre et af årets hovednavne på Nibe Festival.

For i Skalskoven kan du denne sommer sikre dig en af dit livs koncertoplevelser, når den legendariske gruppe Black Eyed Peas indtager scenen til et brag af en fest under årets Nibe Festival. Det bliver den eneste koncert, de giver i Danmark. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

- Black Eyed Peas er formodentligt for mange det største, vi indtil nu har præsenteret i vores smukke skov, Peter Møller Madsen, der er leder på Nibe Festival.

Musikchef hos Det Nordjyske Mediehus, Jan Mølgaard Jensen, mener også, at det er ret vildt, at en mindre festival som Nibe Festival nu kan tilføje så stort et navn til plakaten.

- De er "blast from the past" med tryk på det første, for de er om nogen et band, der står for en kæmpefest. Det er godt, der ikke er noget tag på ude i skoven, for så var det helt sikkert blæst af, siger han.

Dominerede 00’erne

I deres storhedstid mellem 2003 og 2011 solgte Black Eyed Peas omkring 80 millioner plader over hele verden.

De blev især kendte for at smelte R&B, hiphop, rap og popmusik sammen til nye toner, der dominerede hitlisterne i godt et årti.

- Black Eyed Peas flyttede uden tvivl grænserne for, hvad der kunne ligge på hitlisterne. Deres lyd mixede forskellige genrer, og de banede vejen for, at det blev en gængs ting at mixe, siger Jan Mølgaard Jensen.

Kommer uden Fergie

I 2018 meldte Fergie ud, at hun trådte ud af bandet. Sidste år kom det så frem, at hun gjorde det for at frigøre mere tid til solokarrieren og tid til at være mor for sønnen Axl.

Men i 2020 trådte nye kræfter ind i form af sangerinden J Rey Soul.

Og ifølge Jan Mølgaard Jensen er det ikke noget, man skal bekymre sig om som gæst i Skalskoven til sommer. Her får du stadig oplevelsen Will.i.am, som er stifteren og hjernen bag Black Eyed Peas. Han har også haft en finger med i spillet hos rigtig mange andre store navne.

- Will.i.am er The Black Eyed Peas. Det er ham, der er geniet. Han har også udfoldet sig musikalsk som producer for store navne som Justin Bieber, Britney Spears, Miley Cyrus og Rihanna - og listen fortsætter, siger Jan Mølgaard Jensen.

Du kan altså godt glæde dig til lange sommeraftener, fadøl, snavsede tæer og et brag af en nostalgisk fest.

- Folk, der var unge i 00'erne, vil med garanti kunne genkende alle de her sange, så der er en stor del af det, der er nostalgi, siger Jan Møller Jensen.

Black Eyed Peas fyrer op for festen onsdag 29. juni på Nibe Festival.