Black Friday - en sort dag for flere nordjyske bilister

AALBORG:En stribe bilister landet over - heraf fem fra Nordjylland - kan se frem til at modtage en opkrævning på adskillige tusinde kroner efter Motorstyrelsens kontrolaktioner i blandt andet Aalborg.

Aktionen fandt sted på Black Friday og foregik ved City Syd, hvor kontrollanter fra Motorstyrelsen i samarbejde med betjente fra Nordjyllands Politi tjekkede biler og fik bid.

Fire sager om opkrævning af fuld registreringsafgift og en enkelt sag om betaling af privatbenyttelsesafgift, fordi der blev kørt privat i en varebil på gule plader

Motorstyrelsen og lokale betjente holdt lignende aktioner i Holstebro, Esbjerg og Odense fredag eftermiddag og aften.

På landsplan blev der skrevet knap 20 sager om forkerte registreringsafgifter.

- Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift, fordi mandskabsvogne blev brugt privat, selv om de kun må bruges til erhvervsmæssige formål. Derudover standsede vi flere udlændinge, som ikke havde omregistreret deres køretøjer, selv om de bor i Danmark. Disse bilister skal også betale fuld afgift, og det kan dreje sig om mange tusinde kroner afhængig af køretøjernes værdi, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Omregistreringen af udenlandske biler skal ske senest 30 dage efter, at en udlænding er flyttet til Danmark og har taget sin bil med.

Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere så blandt andet også eksempler på, at varebiler på gule plader blev anvendt til privat kørsel i strid med reglerne. Varebiler må kun anvendes til erhvervsmæssige formål, medmindre der er betalt privatbenyttelsesafgift.

- Der er klare regler for henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel i mandskabsvogne og almindelige varebiler, men vi fik desværre en række kontrolsager med hjem fra vores aktion. Det viser, at der er behov for at styrke regelefterlevelsen på dette område, siger Claus Holm.

Udover de oplagte sager, hvor der umiddelbart kunne konstateres fejl, blev en række sager taget med hjem til Motorstyrelsens kontorer til nærmere undersøgelse, så der kan komme flere sager om indbetaling af manglende registreringsafgifter.

Motorstyrelsen har tidligere vejledt om brugen af mandskabsvogne og varebiler og vil nu gøre en ekstra indsats for at oplyse virksomheder om reglerne. Derudover fortsætter Motorstyrelsen med at foretage målrettede kontroller.