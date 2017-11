Bladt gør klar til Taiwan

AALBORG: Bladt Industries gør klar til at træde ind på det voksende taiwanske marked for havvindmøller.

Det sker gennem et samarbejde med to stærke stålproducenter i landet.

Baggrunden er, at den taiwanske regering har ambitiøse mål om at bruge havvindmøller som en vigtig del af den fremtidige energiproduktion. Netop derfor bliver der i øjeblikket udpeget og udviklet passende områder i farvandene omkring Taiwan.

Det passer fint sammen med, at Bladt Industries har et mål om at udvide sine markeder for fundamenter til havvindmøller ud over Europas grænser.

- Der er et relativt stort mål om havvindmøllestrøm i Taiwan. Man forventer så også, at der kan komme en lokal produktion og nogle lokale jobs ud af det, forklarer Jan Kjærsgaard, der er administrerende direktør i Bladt Industries A/S.