To sejlerpar overrasket af stærk strøm - så satte masten sig fast

AALBORG/NØRRESUNDBY:En strid blæst formåede lørdag middag at overraske to unge par, som var på vej gennem Limfjorden mod øst.

- Båden lå for motor, men den kraftige strøm i fjorden drev sejlbåden ind i Limfjordsbroen, så den høje mast satte sig fast, fortæller indsatsleder Bent Pedersen, Nordjyllands Beredskab.

Sejlerne lå tæt på Nørresundby-siden, da uheldet ramte.

- Det var temmelig alvorligt, for på et tidspunkt lå båden på tværs og krængede voldsomt. Strømmen var ved at få den til at vælte, siger indsatslederen.

Nordjyllands Beredskab blev kontaktet af JRCC, som tager sig af alle alarmer til søs, og bedt om assistance til at hjælpe båden fri af broen.

Beredskabet fik trukket båden fri af broen.

Samtidig blev en af JRCC's helikoptere sendt i luften.

- Da vi nåede frem, havde båden vendt sig og krængede ikke længere. Vi fik trukket den fri med en af vores både, og ledte sejlbåden gennem broen - nu med broklapperne oppe, fortæller Bent Pedersen.

Det er indsatslederens opfattelse, at de to unge par ombord var garvede sejlere, der havde styr på både sejlads og sikkerhedsudstyr. Den kraftige blæst og strøm var bare kommet bag på dem.

- Nu ligger de på Nørresundbysiden og venter, til vinden løjer af, lyder det fra indsatslederen.