Blev aggressiv i retten: Mand dømt for vold og trusler mod ekskæreste

AALBORG: En 29-årig mand blev tirsdag idømt et år og 10 måneders ubetinget fængsel ved retten i Aalborg for flere forhold af vold og vidnetrusler mod en 23-årig kvinde, som han har været i et on-off forhold med. Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Mikkel Holdensgaard.

Manden blev fundet skyldig i næsten samtlige punkter i anklageskriftet.

Den 7. maj i år stod den 29-årige uden for en forretning i Aalborg sammen med sin 23-årige ekskæreste. Ifølge anklageskriftet spyttede han først kvinden i ansigtet. Herefter slog han hende i hovedet med knytnæve og sparkede hende i brystet. Det fik kvinden til at falde om på græsset, og der blev hun sparket og slået igen.

Dagen efter, den 8. maj, befandt manden og kvinden sig i hendes lejlighed klokken 6.35 om morgenen, hvor den 29-årige igen slog kvinden med knytnæveslag og pressede en dyne mod hendes ansigt, så hun havde svært ved at trække vejret.

Kvinden anmeldte voldsepisoderne til politiet, men efterfølgende truede den dømte kvinden med, at han ville dele nøgenbilleder af hende på sociale medier, hvis hun ikke trak sin anmeldelse tilbage.

Og den dømte gjorde alvor af truslen senere i maj måned, hvor han delte en nøgenvideo af kvinden til en kreds af personer på sociale medier.

Dømte var prøveløsladt

Retten fandt manden skyldig i alle fire forhold, og ud over vold og vidnetrusler blev manden blandt andet også dømt for at have stjålet en USB-nøgle, en computer og en mobiltelefon.

Dommen udløste samtidig en reststraf, da forbrydelserne er begået umiddelbart efter, at den 29-årige blev prøveløsladt i forbindelse med en dom, han har fået for lignende kriminalitet.

Retten lagde i sin dom vægt på kvindens forklaring, og desuden vidneforklaringer og lægens oplysninger.

Den 29-årige mand nægter selv alle forholdene. Han forklarede i retten, at han handlede i nødværge, men den forklaring troede retten altså ikke på.

- Jeg er tilfreds med dommen på et år og 10 måneders fængsel. Vi har set på sagen med meget alvorlige øjne, siger anklager Mikkel Holdensgaard.

Den dømte blev i øvrigt aggressiv og skældte så højlydt ud under domsafsigelsen, så arrestpersonalet måtte hjælpe ham ud af retssalen.

Derfor kan Mikkel Holdensgaard ikke fortælle, hvorvidt den 29-årige mand har tænkt sig at anke dommen eller ej.