Blev nægtet cigaret: Satte ild til et elskab

AALBORG:Stor uenighed over en cigaret fik i juni en 55-årig mand til at sætte ild til et elskab i en beboelsesejendom i Aalborg.

Det er konklusionen efter dagens retsmøde ved Retten i Aalborg, hvor den 55-årige erklærede sig skyldig.

Manden forklarede i retten, at han blev frustreret over ikke at måtte få en cigaret af to personer i beboelsesejendommen. Det fortæller anklager Eva Madsen.

Blev vred og startede brand

Ifølge manden selv spurgte han de to personer, om han måtte låne en cigaret. Det måtte han ikke. I frustration over den afvisning og påvirket af alkohol antændte han derfor et elskab.

Den 55-årige var tiltalt for at have startet brand med den hensigt at skade andre mennesker.

Det blev han frikendt for og blev i stedet dømt efter den milde brandstiftelsesbestemmelse - han fik otte måneders ubetinget fængsel og seks års udvisning fra Danmark.

Han blev varetægtsfængslet og skal blive bag tremmer indtil sin afsoning.

Dommen blev ikke anket.