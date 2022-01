Blev standset med skunk og viagra - og fik sine penge inddraget

NORDJYLLAND:Da Nordjyllands Politi mandag aften standsede et køretøj på Sohngårdsholmsvej i Aalborg, var det i første omgang, fordi den mandlige bilist ikke havde sele på.

Det skriver Nordjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Men inden politiet var færdigt, blev føreren sigtet for ikke at have respekteret skiltning, ikke at have anvendt sele og for at have udgivet sig for at være en anden ved fremvisning af dennes kørekort.

Og så blev bilen desuden ransaget. Her blev der fundet skunk og viagra - og desuden blev der beslaglagt 2100 kr. med henblik på afvikling af gæld til det offentlige.

Også i Frederikshavn var der stoffer involveret, da en af politiets patruljer måtte markere sig.

For tirsdag kl. 04.26 eftersatte en patrulje en knallert på Sæbybanestien ud for Bangsbostrand skole.

Det lykkedes at få knallertkøreren til at standse - men under den korte eftersættelse havde han tabt en sølvpapirskugle.

Politifolkene var behjælpelige med at finde den igen, og i den viste sig at være en mindre mængde kokain.

Føreren blev testet positiv for både kokain og cannabis. Der blev udtaget en blodprøve, og han kan nu se frem til straf for at have kørt i påvirket tilstand og for at have været i besiddelse af kokain.