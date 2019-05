Blev sur over skænderi - satte ild til en madras og startede en brand

GELSTRUP: Det var et familieskænderi, der onsdag fik en 24-årig mand til at sætte ild til en madras i et hus ved Gelstrup nær Nibe, hvorefter han forlod stedet.

Ifølge anklager Mikkel Holtensgaard fra Nordjyllands Politi blev den 24-årige senere onsdag pågrebet efter et tip om, hvor han befandt sig. Her blev han fundet med en lighter i sin besiddelse.

Torsdag blev den 24-årige fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

- Han erkendte sig skyldig i at have antændt madrassen, som forårsagede, at der udbrød brand på stedet. Han forklarede, at ildspåsættelsen udsprang af nogle frustrationer over et skænderi med hans familie, som gjorde, at han gik til yderligheder med en lighter og at sætte ild til madrassen, hvorefter han forlod stedet, fortæller anklageren.

Den 24-årige har ikke adresse på stedet, men har i en længere periode opholdt sig hos sin familie.

Mikkel Holtensgaard oplyser, den 24-årige blev varetægtsfængslet i fire uger indtil 20. juni.

- Der skal nu foretages brandtekniske undersøgelser i huset, siger han og tilføjer, at ilden nåede at brede sig til et værelse og en stue.

Varetægtsfængslingen blev ikke kæret.