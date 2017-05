Blip Systems solgt for millionbeløb

Mere fart på udbredelsen af nordjysk elektronik

25 minutter tager det at komme igennem sikkerhedstjek, fortæller dette skilt i New Yorks JFK-lufthavn, som er blandt Blip Systems’ kunder.

V. HASSING: En af de senere års mest succesfulde nordjyske virksomheder, Blip Systems A/S i V. Hassing, har fået nye ejere. Det er den newzealandske koncern Gentrack, der har købt 80 procent af aktierne fra kapitalfonden Maj Invest. Prisen er 41 millioner kroner.

Blip Systems laver elektroniske systemer, der ved hjælp af bluetooth registrerer forskellige former for trafik. Blandt kunderne er internationale lufthavne, som bruger systemet til at registrere passagerstrømme og minimere kødannelser.

Også Gentrack laver elektronik til brug i lufthavne. De to firmaer har samarbejdet i flere britiske lufthavne, og det er på den måde, de har lært hinanden at kende.

Stærkere og større

- Vi er glade for at blive en del af Gentrack. Vi får en meget stærkere markedsposition og en langt større organisation til salg og service, siger Peter Knudsen, adm. direktør for Blip Systems.

Gentrack har i øjeblikket kunder i 73 lufthavne verden over, mens Blip Systems anvendes i 25 lufthavne fortrinsvis i Europa.

Samtidig med købet af Blip Systems har Gentrack overtaget aktiemajoriteten i det maltesiske firma CA Plus, som har specialiseret sig i systemer til lufthavnsbutikker.

- Der er stærke synenergier mellem alle tre virksomheder, og vores produkter supplerer hinanden fint, fastslår Peter Knudsen.

Trods de nye ejere og det tætte samarbejde fortsætter Blip Systems under eget navn. Virksomheden i V. Hassing har i dag 22 medarbejdere.

De resterende 20 procent af aktiekapitalen i Blip Systems ejes af en gruppe på otte medarbejdere. Om tre år skal også disse aktier sælges til Gentrack, ifølge aftalen. Hvad prisen bliver, afhænger af Blip Systems’ resultater i mellemtiden.

Både Blip Systems og Gentrack har været inde i en markant vækst de seneste år. Det hænger sammen med, at antallet af flypassagerer globalt stiger med næsten seks procent om året.

Skiportssteder og havne

Det er dog ikke kun lufthavne, der anvender de to virksomheders produkter. BlipTrack, som teknologien hedder, bruges på togstationer, skisportssteder, forlystelsesparker, havne og veje, mens Gentrack blandt sine kunder har en del forsyningsselskaber.

Blip Systems blev grundlagt i 2003 af en gruppe ingeniører, der købte teknologien ud af den svenske elektronikkoncern Ericsson (i dag med fornavnet Sony). Maj Invest kom til som medejer i 2008.