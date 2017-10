Begik hærværk for omkring 1,5 millioner kroner

AALBORG: En dreng fra Brovst og en pige fra Aalborg, begge 17 år, er onsdag ved retten i Aalborg blevet idømt otte måneders betinget fængsel for at have begået hærværk for omkring 1,5 millioner kroner.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Hærværket fandt sted i september sidste år ved Kennedyarkaden i Aalborg - dengang var drengen 15 år og pigen 16 år gammel.

Hærværk på syv busser

Hærværket gik blandt andet ud over syv busser, som fik knust ruder, spejle, instrumentborde, skærme og overvågningsskærme.

Desuden knuste de ruder på fire personbiler og knuste ruderne i et indgangsparti til Kennedyarkaden.

Anklager Eva Madsen oplyser, at de to tiltalte i retten forklarede, at de havde været påvirket af stoffer og alkohol under hændelsen.

Pigen erkendte sig delvist skyldig, mens drengen nægtede sig skyldig.

Tilsyn af kommunen

Udover straffen på otte måneders betinget fængsel er der på grund af de tiltaltes unge alder fastsat vilkår om, at de skal under tilsyn af kommunen, fortæller anklageren.

De to tiltalte modtog begge dommen.

Ifølge anklager Eva Madsen skal erstatningskravet behandles ved en civil sag.