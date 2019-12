Børn satte ild til en seng: Havde stearinlys på værelset - men ingen røgalarm

AALBORG:Onsdag eftermiddag fik det konsekvenser, da en mand lod tre hjemmeværende børn have et stearinlys tændt inde på et værelse.

Episoden fandt sted i en lejlighed på Pandoravej i Aalborg, hvorfra alarmen lød klokken 15.51.

Det fortæller indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

- Der gik ild til en seng, og børnene havde ikke travlt med at fortælle det til far. Sådan er det jo tit, når det går galt, så der gik lidt tid, før de børnene fandt ud af, at den var helt gal. Og da var der meget røg i lejligheden, oplyser Bent Pedersen.

Desuden var der ikke installeret røgalarmer i lejligheden, hvilket langt tidligere kunne have gjort faren opmærksom på røgen.

Sodskaderne er så slemme, at man ikke kan bo i lejligheden.

- Det kunne have gået helt galt. Børn skal ikke hygge sig alene med stearinlys - de to ting hører ikke sammen, konstaterer indsatslederen.

Han anbefaler, at man investerer i elektriske stearinlys.

- De kan fås i mange kvaliteter, og de er røgsikre. Det her handler om menneskeliv, understreger Bent Pedersen