Børnehave plaget af gentagne tilfælde af hærværk

AALBORG:Væltede blomsterkasser og ukendt væske på væggen. Det var synet, som medarbejderne i Børnehuset Myretuen i Vestbjerg mødte ind til mandag morgen.

For anden gang med få ugers mellemrum var børnehusets legeplads raseret af hærværksmænd, og denne gang ramte det børnene.

Blomsterkasserne var nemlig fyldt med blomster, som børnene havde plantet med deres bedsteforældre til en bedsteforældredag.

- Det er simpelthen så træls at møde ind til, siger pædagogisk leder Annette Wittrup og fortsætter:

- Vi har haft et projekt, som børnene har været meget involverede i, så det giver os da en trist fornemmelse i kroppen, for hvorfor var det nødvendigt at vælte de kasser?

En kasse kunne ikke væltes. Her var blomsterne i stedet revet op. Foto: Privatfoto

Frygtede det

Det er ikke første gang, at Myretuen bliver raseret. For tre uger siden gik det ud over et nyindkøbt legekøkken og en af børnenes cykler, som begge blev smadret.

- Vi havde talt med hinanden om, hvor længe mon de blomsterkasser ville få lov at stå, så hærværket har da sat sig i os, siger Annette Wittrup.

Hun fortæller, at personalet nu bruger ekstra tid på at gå legepladsen igennem, inden børnene skal ud, og det ærgrer hende, at tiden ikke bliver brugt på det pædagogiske arbejde.

- Det giver os noget ekstra arbejde, fordi vi skal have to pædagoger ud for at tjekke legepladsen og rydde op og vaske af, og så koster det os nogle penge, siger hun.

- Så vi er da nødt til at tænke over, hvad vi køber til vores legeplads.

En forælder brugte sin mandag morgen på at genetablere kasserne. Foto: Privatfoto

Ingen vidner

Børnehusets legeplads er offentlig, så derfor må de ikke låse den af om aftenen.

Derfor har Annette Wittrup begrænsede muligheder for at forhindre, at hærværksmændene kommer igen.

Derfor har hun anbefalet forældrene, som bor i nærheden, at gå en tur forbi legepladsen, hvis de alligevel er ude at gå en aftentur.

- Og jeg har talt med nærpolitiet, men vi har ikke nogen beviser, så det er svært for dem at gå videre med, siger Annette Wittrup.