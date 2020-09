Børnehus er coronaramt: Børn og pædagoger sendt hjem

NIBE:Børnehuset Klodshans i Nibe er blevet ramt af corona.

Det bekræfter dagtilbudsleder Torben Mårbjerg Jepsen, Aalborg Kommune. Han er leder af dagtilbuddene i Aalborg Kommunes vestlige del.

Det er en pædagog i børnehavedelen af Børnehuset Klodshans, der er blevet testet positiv for coronavirus. Børnehuset er en integreret institution, normeret til 50 børn, heraf 15 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

- Vi fik resultatet af testen tirsdag aften, og derefter har vi ud fra et forsigtighedsprincip hjemsendt de pædagoger og børn, som pædagogen har været i nærkontakt med i de seneste 48 timer rundet op til et helt døgn, forklarer Torben Mårbjerg Jepsen

Det drejer sig om et antal børnehavebørn - godt og vel 20 børn - og flere pædagoger, bekræfter dagtilbudslederen uden at kunne sætte eksakte tal på.

- Vi har i børnehuset to børnehavegrupper, og pædagogen har mest arbejdet i den ene. Og derfor kan vi fortsat holde hele vuggestuedelen og en del af børnehaven åben. Vi har testede pædagoger og personale fra andre institutioner i området, som vi har kunnet trække på til erstatning for det hjemsendte personale. Der er kun det personale tilbage, som vi er sikre på ikke er smittede, forklarer Torben Mårbjerg Jepsen.

Han understreger, at man har været i løbende kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunens eget sundhedspersonale for at foretage de helt rigtige foranstaltninger i forbindelse med den delvise nedlukning af børnehuset.

- De har ikke anbefalet en total nedlukning, og det følger vi, siger dagtilbudslederen.

Den delvise nedlukning af Børnehuset Klodshans er den første i Aalborg Kommune, efter at den kontrollerede genoplukning af Danmark blev sat i gang.