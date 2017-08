Boliger renoveres for milliarder af kroner

AALBORG: Det er nærmest en hel flunkende og spritny bydel, der nu er i gang med at skyde op af jorden som en flok regulære paddehatte i Aalborg Øst.

Himmerland Boligforening er således i gang med et bydelsrenoveringsprojekt, der ganske enkelt er uden sidestykke i hele landsdelen og som siger sparto til alt, hvad der kan karakteriseres som gennemgribende boligrenovering.

Der var tirsdag indbudt til første spadestik på 3. etape af det største byprojekt i Nordjylland, og arrangementet fandt sted i Sundheds- og Kvartershuset på Fyrkildevej.

Nu er det nemlig Fyrkildevej, der står for både tur og renoveringskur.

Boligforeningen opererer med en helhedsplan omfattende i alt ca. 1000 boliger fordelt på tre afdelinger, og det drejer sig om Ravnkildevej, Blåkildevej og Fyrkildevej.

Sidstnævnte er sidste etape i projekt Kildeparken 2020, og den har et samlet - og nærmest svimlende - budget på ikke mindre end ca. 1,5 milliarder kroner.

Alene renoveringen på Fyrkildevej løber op i ca. 575 millioner kroner og omfatter 420 boliger.

En drøm bliver til et eventyr

Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, sagde bl.a. i sin tale, at spadestikket på Fyrkildevej var en markant og stor dag og altså det sidste spadestik i forhold til 2020-projektet.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen:

- Vi er på en rejse her i Aalborg Øst, og realiseringen af projekt Kildeparken 2020 er en drøm, der nu bliver til et rigtigt eventyr.

Borgmesteren sendte endvidere rosende ord til både beboerne i afdelingerne og boligforeningen for sammen at have udvist mod, lyst, vilje og handlekraft i forhold til at få ført planerne ud i livet.

Formanden for organisationsbestyrelsen, Ib Fruensgaard, oplyste i sin tale, at de første boliger vil være klar til indflytning allerede i begyndelsen af 2018.

- Jeg vil gerne sige 1000 tak til beboerne for deres medvirken og ikke mindst en stor tålmodighed, og de kan nu se frem til en belønning i form af at komme tilbage til superlækre og moderne boliger, påpegede formanden.