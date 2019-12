Boligforening: Vi går på ingen måde på kompromis med arkitektur eller kvalitet i Aalborg

Kronik af Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening

”Alle bygninger kommer til at ligne hinanden”, advarer arkitekter i en artikel i NORDJYSKE 2. december, hvor Palle Hurwitz og arkitektforeninger advarer imod for mange krav til arkitektvirksomheder. Noget de mener kan føre til kedeligere byggeri, hvis kun virksomheder af en vis størrelse kan byde ind.

Det er imidlertid problematisk, at der i artiklen sættes lighedstegn mellem lille og kreativ. Man kan sagtens få kreative løsninger med etablerede navne. Det har vi i stor stil erfaret.

Når Himmerland Boligforening renoverer og bygger nyt, har vi fokus på både boligkvaliteten og arkitekturen. Det har vi, fordi det er vores klare mål gennem god arkitektur at bidrage til den gode by med boliger af høj kvalitet. Og til en overkommelig pris for beboerne.

Det gør vi som bygherre ved at tilrettelægge udbud og konkurrencer, hvor arkitektur er en parameter på niveau med økonomi, ved at være en konstruktiv og kritisk sparringspartner – og ved at styre økonomien, så der bliver råd til de gode løsninger.

Lave bygge-, drifts- og vedligeholdsomkostninger er centralt for os i bestræbelsen på at sikre beboerne i vores flere end 7.000 boliger en overkommelig husleje. Det er dog ikke et fokus, der forhindrer os i at bygge og renovere både spændende og fremsynet.

Og man må tro, vi har fat i noget af det rigtige, for siden 2012 har vi modtaget 14 bygge- og arkitekturpriser – med Bygherreprisen 2019 som den seneste. Og det er vores afsæt for en kommentar til den spændende debat om arkitektur i Aalborg, der løber i NORDJYSKE i denne tid.

Det økonomiske hensyn spiller selvfølgelig ind, når vi vælger samarbejdspartnere. Men det betyder ikke, at vi altid vælger de samme arkitekter eller ingeniører. Det centrale er, at den enkelte involverede har de rette kompetencer i den konkrete sammenhæng.

Helt overordnet handler det om en bæredygtig byudvikling, så vi i mange år fremover har boliger, der er attraktive og bliver ved med at være det. Som bygherre skal vi for eksempel sørge for placering på steder med god infrastruktur, gode muligheder for at benytte offentlig transport og gode indkøbsmuligheder i acceptabel afstand.

Det er naturligvis forhold, som vi selv må tage med i betragtning, når vi planlægger en ny bebyggelse. Når det gælder samspillet med arkitekter og ingeniører, skal vi som bygherre blandt andet tage hensyn til godt indfald af dagslys, muligheder for udeophold omkring boligerne og såvel intern som ekstern støj.

Lidt generaliseret kan man sige, at arkitekten forestiller sig, hvordan noget kan se ud, mens ingeniøren regner ud, hvordan det kan realiseres. Og bygherren sørger for, at de to sider af sagen spiller sammen – og at slutresultatet ikke blot bliver et bygningsværk, men et sted, hvor mennesker kan og vil bo. Det er netop det, der er det centrale, når det er Himmerland Boligforening, der er bygherre: For os handler det om det rette samspil mellem boligkvaliteten og ”værket”.

At det ene ikke behøver udelukke det andet, er vores ungdomsboligbyggeri Larsen Waterfront et udmærket eksempel på. Her har vi i samarbejde med Henning Larsen Architects udviklet et byggeri, der selvfølgelig handler rigtig meget om facade på en fantastisk placering på havnefronten, men nok så meget har fokus på den værdi, som byggeriet har for de mennesker, der bor i det.

Det er værd at understrege, at vi langtfra bruger de samme arkitekter hver gang. Inden for de seneste år har vi samarbejdet med blandt andre Bjørk & Maigård, C.F. Møller, Erik Arki-tekter, Friis & Moltke, KPF Arkitekter, Link Arkitektur, Norconsult KAAI, Pluskontoret Arkitekter, Østergaard Arkitekter og Årstiderne Arkitekter – og som allerede nævnt Henning Larsen Architects.

Og nok så vigtigt: Fra tid til anden har vi benyttet arkitekter, som ikke var hverken store eller anerkendte – men som vi vidste kunne leve op til vores krav. Det gælder eksempelvis Effekt Architects, som vi samarbejdede med om helhedsplanen Kildeparken 2020 på et tidspunkt, hvor de endnu var en temmelig upåagtet tegnestue.

Vi anvender meget gerne et bredt udvalg af arkitekter – og øvrige samarbejdspartnere – til vores byggerier, for det centrale er fra vores bygherreperspektiv ikke, om de hedder det ene eller det andet, men om de sammen med os kan sikre flot arkitektur med en høj boligkvalitet.