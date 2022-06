Boligforening vinder stor pris for storstilet omdannelse

AALBORG:Byudviklingsprojekter i Barcelona og Bologna blev overhalet af et storstilet omdannelsesprojekt i Aalborg Øst, da vinderen af The European Responsible Housing Awards 2022 blev uddelt.

Himmerland Boligforening løb nemlig med prisen, der belønner aktører, som gør en særlig indsats inden for byudviklingsprojekter. Boligforeningen modtager prisen for omdannelsen af Kildeparken, der omfatter renoveringen af Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej – et projekt, der samlet går under betegnelsen Kildeparken 2020 og omfatter1100 boliger opført i 1970’erne samt den overordnede omdannelse af det østlige Aalborg.

- Vi har svært ved at få armene ned. Vi er utroligt stolte over at modtage international hæder af denne kaliber for omdannelsen af Aalborg Øst, der nu med rette kan betegnes som et af verdens mest succesfulde byudviklingsprojekter. Vi håber, at tilgangen kan inspirere til tilsvarende udviklingsprojekter i dansk såvel som international kontekst, lyder det fra direktør i Himmerland Boligforening Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Den store renovering har haft fokus på at løfte og mangfoldiggøre bydelen. Området råder i dag over mere end 30 forskellige boligtyper og kan således imødekomme flere behov fra eksisterende såvel som nye beboere. Himmerland Boligforening har ligeledes opført et sundheds- og kvartershus i Kildeparken med mere end 1.000 daglige besøgende.

- Udviklingen i Aalborg Øst er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe varige forandringer gennem inddragelse af borgere og en holistisk tilgang til samarbejder på tværs af aktører. Denne nytænkende strategiske tilgang til byudvikling har således skabt varige ændringer gennem en inkluderende bottom-up approach, som har imponeret juryens medlemmer, lyder begrundelsen fra juryformand Barbara Steenbergen.

Byudviklingsplanen for det østlige Aalborg er flere steder blevet beskrevet som et af de bedste eksempler på omdannelse af udsatte boligområder i dansk kontekst og blev i 2019 hædret med Bygherreprisen og Byplanprisen sammen med Aalborg Kommune.