Boligselskab sylter ældre beboere: - Det er uværdigt

Inger Hedvig Madsen har boet i Lions Parken siden marts 2020, og hun har i den tid kæmpet sin egen kamp for at få forbedret forholdene i fællesområderne. Nu har hun bedt Danske Lejere om hjælp til at nå igennem til Nørresundby Boligselskab - men dialogen er gået i hårdknude, føler hun.