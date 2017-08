Kræftsyg mand får fire ugers pusterum

AALBORG: Det lykkedes ikke for retten i Aalborg at nå frem til en domsfældelse mandag over den kræftsyge Ulrich Vestergaard, som er blevet opsagt uden forudgående advarsel af sit boligselskab, Alabu Bolig.

Boligselskabet mener, at den 54-årige mand i flere tilfælde har solgt euforiserende stoffer fra sit lejemål, hvilket har skabt utryghed blandt de andre beboere. Derfor blev han i oktober opsagt.

Der falder først dom i sagen om fire uger.

Indtil der er faldet dom i sagen, kan Ulrich Vestergaard blive boende i sit lejemål.

Cannabis retssag