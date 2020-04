Efter flere politi-besøg: Bordel får bøde for at holde åbent

AALBORG:Mens landet har været lukket ned og de fleste har været afskåret fra fornøjelser i biografen, restauranter eller i Jomfru Ane Gade, så holdt et bordel på Østerbro alligevel holdt åbent.

Men det går ikke, og nu har bordellet fået en bøde på 5.000 kroner for at overtræde coronalovgivningen.

Bordeller står ikke specifikt nævnt i bekendtgørelsen over de steder, der skal holde midlertidig lukket under coronakrisen.

Men bordeller sidestilles med massører, som er omfattet af corona-lovgivningen, fortæller politiinspektør Claus Danø, Nordjyllands Politi.

- Vi har været på stedet tidligere og givet et påbud om, at stedet skulle lukke, men det fortsatte med at holde åbent. Derfor blev de sigtet og tildelt en bøde, fortæller Claus Danø.

Skulle bordellet vælge at se stort på bøden, så vender politiet tilbage og fortsætter bøderegnen, lover Claus Danø.

Med bordellet er der nu tre steder i Nordjylland, der er blevet sigtet for at holde åbent, selvom det lige nu er forbud.

En cafe i Farsø og et værtshus i Aalborg fik i sidste uge en bøde.