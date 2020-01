Borger blev mistænksom: Mand og kvinde anholdt for narkohandel

AALBORG:En mand og en kvinde blev fredag eftermiddag ved 16.30-tiden anholdt i forbindelse med salg af forbudte stoffer. Det fortæller vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Det var en borger, som anmeldte parret. Vedkommende mente, at en handel på åben gade på John F. Kennedys Plads i det centrale Aalborg så noget mistænkelig ud.

- Anmelderen mente, at der blev solgt narko, og det viste sig at være rigtigt. Ved en ransagning på deres adresse i Aalborg, blev der fundet yderligere et halvt kilo hash, fortæller Jess Falberg.

Manden og kvinden er kendt af politiet i forvejen, så det er nu op til politiets jurister at vurdere, om der er grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. Det sker i givet fald lørdag.