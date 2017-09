Borgere søgte indflydelse

AALBORG: Budgettet i Aalborg Kommune er for alvor ved at blive skåret til. Men mandag aften havde borgerne dog en sidste officiel mulighed for at påvirke resultatet. Det kunne ske ved det årlige budgetmøde i Gigantium.

Budgettet i Aalborg Kommune skal falde på plads ved forligsforhandlingerne torsdag - så byrådspolitikerne er naturligt nok et langt stykke henne i forhandlingerne. Alligevel mener de, at det offentlige budgetmøde har værdi.

- Selvfølgelig så har vi jo gjort os nogle tanker, lagt nogle planer og lavet et forslag - men det at få borgernes input på, hvor de synes, at skoen den trykker, det er rigtigt vigtigt for mig og byrådet, sagde borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), der blev suppleret af sin konkurrent til borgmesterposten, Tina French Nielsen (V).

- Vi har siddet 31 politikere og drøftet, hvad vi mener, der er vigtigt i forhold til Aalborg Kommunes budget - men her i aften kan alle borgerne og alle foreningerne og alle ildsjælene jo komme og fortælle os, hvad de synes er vigtigt. Så derfor er sådan en aften som i aften bare en god aften. Det er en aften i demokratiets tegn, fastslog hun.